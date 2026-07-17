Va completandosi la realizzazione delle isole pedonali nelle diverse zone di Quartu dove si rende necessario consentire ai pedoni di poter transitare in sicurezza. Dopo quelle in via Garibaldi, in via Regina Margherita e in via Pola, di fronte alla farmacia, altre isole pedonali sono state realizzate anche in via Sant’Antonio dove è in corso la completa sistemazione di tutta la viabilità con sensi unici, modifiche ai doppi sensi e così via. Le isole pedonali vanno ad aggiungersi agli attraversamenti pedonali rialzati realizzati proprio per garantire la sicurezza di chi si sposta a piedi.

Sono numerosi e distribuiti nelle strade cittadine per cercare anche di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità. La maggior parte di questi sono stati realizzati nell’ambito dei vari appalti dei nuovi asfalti come quelli in via Cagliari, via Siena, via Marconi nel tratto verso il cimitero di fronte alla scuola e via San Benedetto.

E ancora in via Salieri , in via Fiume nel tratto verso il Poetto solo per citarne alcuni. Un intervento che proseguirà ancora con nuovi attraversamenti che arriveranno anche con i prossimi lotti degli asfalti. E’ prevista anche l’illuminazione nelle strisce a più alto rischio.

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