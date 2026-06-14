Il Consiglio comunale di Senorbì tornerà a riunirsi venerdì 19 giugno alle 18 nella sala consiliare del Palazzo municipale, al primo piano dell’edificio. La seduta, convocata in forma ordinaria e pubblica, sarà dedicata all’esame di alcuni importanti atti amministrativi riguardanti la gestione finanziaria dell’ente e il patrimonio comunale. Qualora non venga raggiunto il numero legale, la seconda convocazione è prevista per le 19 dello stesso giorno.

Sono due gli argomenti inseriti all’ordine del giorno. Il primo riguarda l’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2025, insieme alla relazione sul rendiconto prevista dal decreto legislativo 118 del 2011. Si tratta di un passaggio fondamentale per verificare l’andamento economico e finanziario dell’amministrazione comunale. Il secondo punto all’esame dell’assemblea civica riguarda invece l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area privata situata nella lottizzazione Santa Mariedda. La proposta è stata istruita dal settore tecnico e manutentivo del Comune e sarà sottoposta alla valutazione dei consiglieri. Come previsto dal regolamento del Consiglio comunale, la documentazione relativa agli argomenti in discussione è consultabile nei termini stabiliti per le sedute ordinarie.

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