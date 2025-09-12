Nuovo look per il parco Santa Mariedda. Dopo aver completato i lavori di manutenzione straordinaria dell’area, l’amministrazione comunale di Senorbì ha approvato il progetto di sistemazione e abbellimento del parco al di sopra della collinetta in cui sorge la chiesetta campestre dedicata a Santa Maria della Neve: l’edificio di culto di origine romanica edificato verso la fine del XIII secolo che faceva parte di Segolaj, un villaggio medievale ormai scomparso.

Il parco adiacente è una suggestiva area verde, importante sito ambientale e culturale proprio perché legato all’antica devozione dei senorbiesi nei confronti di Santa Mariedda, alla quale ogni estate (4-5 agosto) viene dedicata una grande festa con appuntamenti civili e religiosi. «Gli interventi in programma riguardano la messa in opera di recinzioni metalliche atte a circoscrivere il parco così da proteggere l’intera area da accessi indesiderati», dice il sindaco Alessandro Pireddu. Verrà inoltre potenziato il sistema di irrigazione delle aree verdi, nelle quali saranno piantate nuove siepi.

Il parco di Santa Mariedda, dove diversi anni fa è stato realizzato anche un anfiteatro per gli spettacoli all’aperto, ospita sempre più spesso iniziative e manifestazioni ricreative per giovani e famiglie. È il caso della rassegna Senor Beer Fest, in programma domani sabato 13 settembre (si inizia alle 17 e si va avanti sino a dopo mezzanotte) promossa dalla Consulta giovani di Senorbì, Arixi e Sisini con il patrocinio del Comune, della Pro loco, del Gal Sole Grano Terra e con il contributo della Regione Sardegna.

