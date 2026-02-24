A Senorbì crescono preoccupazione e malumore per una serie di perdite idriche segnalate da tempo dai residenti. In Vico Giuseppe Atzeni XIII l’acqua scorre ininterrottamente da settembre, mentre in Vico Atzeni XL il problema persiste da agosto.

Stessa situazione in via Madrid e nella zona di Trincea delle Frasche, dove la perdita è stata segnalata già a novembre. Più recenti invece i disservizi segnalati in via Campioni (la strada delle scuole medie e dell'ex Casa dello studente), in particolare all’incrocio con via Papa Giovanni Paolo II.

I cittadini riferiscono di aver contattato più volte l’ente di gestione idrico Abbanoa e di aver avvisato anche il Comune di Senorbì, con tanto di foto protocollate, ma senza riscontri concreti. Intanto l’acqua continua a disperdersi, tra sprechi e disagi. «Le segnalazioni ad Abbanoa da parte nostra sono sempre precise e puntuali, purtroppo non possiamo dire lo stesso dei loro interventi», dice il sindaco Alessandro Pireddu. I residenti della cittadina nel cuore della Trexenta chiedono interventi urgenti e risposte chiare da parte delle istituzioni competenti.

