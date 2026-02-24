Si chiude con successo l’edizione 2026 del carnevale degli studenti, organizzato dalla Pro Loco con le scuole e il Comune di Selargius. «Con 1.386 alunni coinvolti, dalla scuola dell’infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado, la città ha respirato entusiasmo, creatività e partecipazione autentica», il commento dell’assessora alla Cultura Sara Pilia.

Protagonisti assoluti i due istituti cittadini: il Comprensivo Selargius 1, guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Fiori, e il Comprensivo Selargius 2 con la preside Claudia Aroni.

«Le scuole hanno dimostrato ancora una volta una capacità organizzativa, educativa e progettuale di altissimo livello. Hanno trasformato il Carnevale in un percorso strutturato, curato nei dettagli, ricco di contenuti e significati», dice ancora Pilia.

Diversi i temi presentati: il rispetto per il mare, la tutela dell’ambiente, il viaggio nella mitologia classica, la scoperta della Sardegna attraverso La Marmora, l’attenzione verso il mondo animale. E infine le premiazioni: viaggi didattici per entrambi gli Istituti Comprensivi cittadini.

«Il premio più grande è stato la gioia dei bambini, resa possibile proprio dalla qualità del lavoro svolto dalle scuole», conclude l’assessora Pilia.

© Riproduzione riservata