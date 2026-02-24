Asfalto da rifare in via Dante, a Cagliari, dove da domani partiranno i lavori di fresatura e bitumatura. Il cantiere partirà nel tratto compreso tra via San Lucifero e piazza Repubblica, lungo la corsia riservata ai mezzi pubblici.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria delle principali strade cittadine e sarà eseguito per fasi, per limitare l’impatto su traffico e circolazione. Non si escludono rallentamenti, temporanei restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità.

I lavori proseguiranno nei giorni successivi, salvo maltempo. Il Comune di Cagliari invita a prestare attenzione alla segnaletica, seguire eventuali indicazioni degli operatori e, quando possibile, scegliere percorsi alternativi o i mezzi pubblici.

