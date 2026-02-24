Il Comune, insieme alle Acli Mandas e in collaborazione con Athos Team Italian Champion, promuove per sabato 7 marzo una giornata di allenamento di difesa personale dedicata al contrasto della violenza sulle donne. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire la violenza di genere, offrendo alle partecipanti strumenti concreti per rafforzare consapevolezza, sicurezza e autostima. Non solo un momento di attività fisica, ma un’occasione di crescita personale e condivisione, in un ambiente accogliente e inclusivo.

L’appuntamento è fissato per le 10.30 nella palestra scolastica comunale di viale Europa 9. La partecipazione è gratuita e non è richiesta iscrizione. Un segnale importante che unisce istituzioni e associazioni del territorio nella promozione della cultura del rispetto e della prevenzione. Durante la mattinata, istruttori qualificati guideranno esercitazioni pratiche con tecniche di difesa personale semplici, efficaci e accessibili a tutte, pensate per essere apprese facilmente e applicate nella vita quotidiana.

A Senorbì sono iniziate da tempo le lezioni di karate promosse dall’associazione sportiva “Progetto Danze”, aperte a tutti, bambini e adulti, ragazzi e ragazze. A tenere le lezioni, nella palestra di via Largo Abruzzi (vicino al ristorante Severino Il Vecchio), è il maestro Ignazio Etzi di Guasila, cintura nera quinto Dan, arbitro internazionale, tra i massimi esponenti della disciplina a livello regionale. Si tratta di un’ulteriore opportunità per avvicinarsi alle arti marziali e investire nel proprio benessere fisico e personale.

© Riproduzione riservata