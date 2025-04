Sono terminati i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro in località Is Caberis, alla periferia del paese. L'isola ecologica nasce per potenziare il servizio della differenziata dei rifiuti che a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sinora si basa unicamente sul ritiro porta a porta nei giorni stabiliti dal calendario.

«Ieri abbiamo approvato in Consiglio comunale il regolamento, nei prossimi giorni annunceremo la data di inaugurazione della struttura propedeutica all'apertura del nuovo servizio», fa sapere il sindaco Alessandro Pireddu. L’opera è costata 50 mila euro: soldi finanziati in parte dal bilancio comunale e in parte dalla ditta incaricata della raccolta differenziata, come previsto dal bando per l’assegnazione del servizio.

Quando l'ecocentro entrerà a regime, almeno secondo le previsioni degli uffici contabili, si potrà ridurre gradualmente la tassa sui rifiuti (Tari) che ricade per intero sui contribuenti.

Da quando nel paese della Trexenta è in vigore il nuovo calendario per la raccolta differenziata diversi cittadini hanno manifestato il proprio disappunto per la riduzione dei giorni di raccolta della tipologia umido: da tre a due volte alla settimana.

© Riproduzione riservata