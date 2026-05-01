Promuovere la cultura, investire sulla formazione e offrire spazi di espressione alle nuove generazioni: è su questi pilastri che Senorbì continua a costruire il proprio impegno culturale. Sarà anche quest’anno il piazzale del museo Domu Nosta di via Scaledda 1 a ospitare, venerdì 15 maggio alle 16.30, la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione del concorso letterario CartaBianca. «Un appuntamento ormai consolidato che, nel tempo, è diventato molto più di una semplice competizione, trasformandosi in un’occasione di crescita e condivisione», dice l’assessora alla Cultura, Sonia Mascia.

L’iniziativa nasce dall’accordo tra il Comune di Senorbì e l’associazione CartaBianca di Cagliari che ha permesso di sviluppare un progetto capace di coinvolgere studenti, appassionati e autori, rafforzando il legame tra cultura e territorio.

L’edizione sarà inoltre segnata da un momento di ricordo: la manifestazione è dedicata a Paola Escana, figura centrale dell’associazione e membro della giuria, scomparsa il 12 aprile. Un omaggio che accompagnerà la consegna dei premi e la presentazione dei volumi. È in programma inoltre la premiazione anche del concorso “UnicaMente Poesia”, dedicato agli studenti universitari. L’associazione culturale CartaBianca si occupa da sempre dell’organizzazione di concorsi letterari, negli ultimi anni sta ampliando l’orizzonte dei propri interessi, proponendo contest letterari, mostre d’arte e i corsi di scrittura creativa.

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