Villaputzu, libri e borse di studio: domande entro il 24 giugnoEcco i requisiti richiesti per accedere ai contributi
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Al Comune di Villaputzu sono aperti i termini per accadere alle borse di studio regionali per l'anno scolastico 2025/2026. Le domande devono essere presentate entro il 24 giugno.
Possono accedere gli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità inferiore o uguale a 14.650 euro.
Aperte le domande anche per i buoni libro per l'anno scolastico 2026/2027, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità inferiore o uguale a 20mila euro, per i soli libri di testo (sono pertanto esclusi vocabolari, atlanti e/o altro materiale scolastico).