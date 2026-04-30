Una tartaruga marina ormai senza vita è stata recuperata nel litorale quartese. A darne la notizia sono stati i volontari di Cittadinanza Ativa Oikos da tempo impegnati per la salvaguardia dell'ambiente. La tartaruga è stata prontamente segnalata alle autorità competenti per poter procedere alla sua rimozione. Cosa possa esserle successo non è chiaro.

«Il dolore è forte - hanno detto i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos – ogni perdita è un colpo al cuore, soprattutto quando si tratta di creature così antiche, delicate e straordinarie. Troppo spesso sono le conseguenze delle azioni umane a spezzare queste vite: plastica dispersa in mare, eliche di imbarcazioni, distrazione e incuria. Le tartarughe, che per respirare devono emergere in superficie, diventano ancora più vulnerabili ai nostri errori». Oggi, «ci fermiamo un momento a riflettere. Il mare è casa loro, ma è anche responsabilità nostra».

Cittadinanza Attiva Oikos continua nella sua opera a difesa del territorio. Nelle prossime settimane riprenderanno le passeggiate ecologiche nelle spiagge della costa quartese. In precedenza erano già astati ripuliti gli arenili di Mari Pintau e Cala Regina subito dopo il ciclone Harry. Nei giorni scorsi è stata poi la volta del Poetto in un'azione congiunta anche nel tratto di Cagliari.

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