La missione di addestramento nel Golfo di Cagliari, per un elicottero HH-139A dell’80° centro Sar (Search and Rescue) di Decimomannu, si è trasformata nella missione di salvataggio di un windsurfista disperso.

L’allarme è scattato in serata, con la richiesta di soccorso ricevuta dalla Capitaneria di porto di Cagliari, dopo che nella zona di Capo Spartivento si erano perse le tracce di un cinquantottenne, uscito con il suo windsurf.

L'equipaggio dell’elicottero dell’Aeronautica, raggiunta la zona, ha immediatamente individuato un windsurf su un tratto di costa rocciosa e ha poi trovato l'uomo che cercava di risalire la scogliera. Poco prima del calare del buio il surfista è stato recuperato con il verricello e trasferito al Brotzu di Cagliari, dove è stato affidato alle cure dei medici, che nel frattempo erano stati avvertiti dell'arrivo del mezzo di soccorso.

Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. E anche questa volta è andata bene.

Enrico Fresu

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