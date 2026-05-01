In auto senza patente, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge per 29 chilometriInseguimento nella notte, arrestato un ventenne di Assemini
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Inseguimento nella notte tra un’auto dei carabinieri e una Lancia Y guidata da un ventenne di Assemini. Il giovane non si è fermato all’alt dei carabinieri durante un controllo sulla circolazione stradale a Siliqua.
L’azione del giovane ha innescato un inseguimento ad alta velocità tra le strade del Cagliaritano durato ventinove chilometri. I militari sono riusciti a fermarlo grazie al coordinamento delle pattuglie di Siliqua e Vallermosa.
Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo non ha mai conseguito la patente e che l’auto che guidava era stata presa a noleggio. Il ventenne è ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga in condizioni di pericolo. Ora si trova agli arresti domiciliari.
(Unioneonline/A.D)