Tutto pronto per il via al secondo lotto di restyling del vecchio stadio quartese, chiuso da anni, vandalizzato a più riprese e occupato abusivamente in passato. Dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione - in corso - nelle tribune, negli spogliatoi e nell’ex casa del custode, partiranno a breve i cantieri nel campo di calcio a 11 e della pista di atletica, entrambi bloccati da anni da un contenzioso fra Comune e Cagliari calcio - innescato dopo l’addio dei rossoblù - chiuso lo scorso anno con un accordo transattivo.

Oggi i vertici dell’assessorato ai Lavori pubblici - in testa l'assessore Antonio Conti - hanno incontrato una rappresentanza dell’impresa che si è aggiudicata i lavori - da 1 milione e 300mila euro, finanziati da Regione e in parte dal bilancio comunale - per definire tempi e modalità di intervento. Si partirà dal taglio di arbusti e alberi cresciuti a dismisura dentro e ai bordi del campo che un tempo ha ospitato partite di calcio di serie A, per proseguire poi con i lavori sul rettangolo di gioco, dove tornerà l’erba vera, e sulla pista d’atletica. Quasi conclusi invece i cantieri Pnrr, finanziati con 1 milione e 600mila euro, concentrati nelle tribune, negli spogliatoi e nella struttura un tempo casa del custode.

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