Processione e gemellaggio: Santu Giorgixeddu rafforza il legame tra Suelli e BittiClima di grande partecipazione e devozione
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La festa in onore di Santu Giorgixeddu, promossa dall’Associazione SantruJosci Obinu, ha riunito la comunità di Suelli in un clima di grande partecipazione e devozione. Particolarmente sentita la processione, seguita dalla celebrazione della messa presso la fonte di San Giorgio, luogo simbolico che ogni anno richiama numerosi fedeli.
A rendere ancora più significativa l’iniziativa è stata la presenza di una rappresentanza della comunità di Bitti, legata da un recente gemellaggio nel nome di San Giorgio. Un segno concreto di unione e condivisione tra due realtà che riconoscono nel culto del Santo un forte elemento identitario.
La giornata si è conclusa con un momento conviviale, reso possibile dalla generosità dei soci, che si è trasformato in un’occasione di incontro e socialità molto apprezzata dai partecipanti. Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato il parroco don Michele Piras e il comitato di San Giorgio, impegnati nell’organizzazione delle celebrazioni. Un appuntamento che rinnova tradizione e senso di appartenenza, rafforzando il legame profondo della comunità con il santo e il valore che la sua figura continua a rappresentare nella vita collettiva.