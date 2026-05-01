Se n’è andata il giorno che attendeva tutto l’anno, quando Sant’Efisio lascia Cagliari per raggiungere tutte le comunità che gli sono devote. La morte improvvisa di Elena Siddi, 55 anni di Sarroch, ha scosso profondamente la grande famiglia legata alla festa del Martire Guerriero, e il paese dove viveva con il marito Matteo Etzi, carradori e membro della Arciconfraternita di Sant’Efisio, e il loro figlio Luca.

Nonostante l’assenza delle traccas dalla processione, Elena aveva scelto anche quest’anno di indossare il costume di Sarroch per prendere parte ai festeggiamenti: il suo cuore si è fermato prima che potesse raggiungere la chiesetta di Stampace. È morta indossando quell'abito che non aveva mai portato per folclore, ma per devozione.

Per Elena Siddi il culto di Sant’Efisio era una presenza quotidiana della sua vita, le immagini sui social la ritraggono sorridente accanto ai buoi addobbati a festa, e sul sagrato della chiesetta di Stampace. Quando parlava del suo rapporto con la devozione per Sant’Efisio, i suoi occhi scuri iniziavano a brillare: come l’anno scorso, quando a Villa d’Orri aveva raccontato a L’Unione Sarda che quello col Martire Guerriero per lei era molto più di un voto da sciogliere, era parte integrante della sua vita, e di come sentisse l’esigenza di andare a messa tutte le settimane proprio a Stampace. Questa sera la processione farà tappa proprio nella sua Sarroch, non ci sarà il clima di festa che da sempre contraddistingue il suo arrivo, ma solo un religioso silenzio.

«Ci stringiamo fortemente», afferma il sindaco Angelo Dessì, «al dolore dei familiari e di quanti hanno voluto bene a Elena. Da anni impegnata nell’organizzazione della Festa di Sant’Efisio a Sarroch, ha rappresentato un punto di riferimento, distinguendosi per la profonda devozione al Santo. Il suo contributo resterà nella memoria di tutta la comunità».

In segno di rispetto e vicinanza, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 1° maggio. «Pertanto, i festeggiamenti civili della Festa di Sant’Efisio a Sarroch sono annullati».

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