Il Parco fluviale apre i cancelli anche durante la settimana, ampliando così le possibilità di fruizione per cittadini e visitatori. La decisione arriva dopo il riscontro positivo registrato nelle prime giornate di apertura, durante le quali l’area verde è stata frequentata da numerose famiglie, sportivi e appassionati della natura.

“Vedere il parco animarsi e riempirsi di vita ha confermato quanto sia forte l’interesse della comunità verso questo spazio, considerato un punto di riferimento per il tempo libero e la socialità – spiega la sindaca, Marina Madeddu -, proprio per rispondere a questa crescente richiesta, è stata scelta un’estensione degli orari e dei giorni di accesso, in attesa che si concludano le procedure amministrative per la gestione definitiva della struttura”.

Il Parco fluviale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, mentre nel fine settimana l’orario sarà più ampio, dalle 8 alle 22. Una fascia che consente di vivere il parco sia nelle ore più fresche del mattino sia durante la giornata e la sera.

“L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la piena valorizzazione dell’area – dice Madeddu -, offrendo alla cittadinanza un luogo accogliente dove trascorrere il tempo libero all’aria aperta, praticare attività fisica o semplicemente rilassarsi immersi nel verde”.

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