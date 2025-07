Gli abitanti di via Veneto a Senorbì protestano per i disagi causati dall'ingombrante presenza di un cantiere in mezzo alla strada. È così dal 31 maggio, per via di alcuni interventi di riqualificazione della rete idrica effettuati da Abbanoa.

Nonostante le varie sollecitazioni dei residenti e le rassicurazioni a più riprese da parte del gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna, nella strada restano i disagi causati dalla presenza delle transenne e della mancata riparazione dell’asfalto.

A lamentarsi non sono solo gli abitanti di via Veneto, ma anche i tanti frequentatori di piazza Padre Pio (e del chiosco al suo interno) a pochissimi metri di distanza.

