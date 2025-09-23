È stata benedetta dal parroco di Senorbì don Giancarlo Dessì la statua della Madonnina di Piazza Medrianu restaurata a seguito di alcuni danneggiamenti.

Sa Santixedda, come la chiamano affettuosamente i residenti del vicinato, una volta conclusi i lavori di restauro è stata riposizionata davanti alla piazzetta nell’incrocio tra via Roma e via Giuseppe Atzeni, nella strada che collega il centro abitato di Senorbì con la piccola frazione Arixi.

È stato necessario sistemare anche la base che regge la piccola statua, simbolo di fede e devozione a cui i senorbiesi sono molto legati. Alla cerimonia di benedizione hanno partecipato numerosi fedeli, i rappresentanti delle associazioni locali e le autorità civili e religiose del paese. La Madonnina veglia sulla piazzetta alla periferia di Senorbì.

