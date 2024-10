Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della chiesetta di Santa Lucia, storico edificio di culto della frazione Arixi. La Giunta comunale di Senorbì, dopo aver approvato il progetto definitivo per il ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa campestre, ha avviato i lavori finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della muratura esterna delle facciate esposte a est e ovest. Previsti interventi di sistemazione del tavolato e del manto di copertura.

«Dopo aver concluso il restauro della chiesa di Sant’Antonio di Arixi per i quali abbiamo speso 110.000 euro, stiamo ora lavorando per restituire al culto anche la chiesetta di Santa Lucia». Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto (progettista e direttrice lavori: l’architetta Paola Contu) verranno spesi 104.998 euro. La chiesetta campestre versa da tanti anni in condizioni precarie, come testimoniano le crepe sempre più profonde lungo le pareti.

Gli eventi atmosferici avversi che si sono susseguiti negli ultimi inverni hanno ulteriormente aggravato le condizioni generali e statiche, oltre ad aver provocato il distacco di intonaci e la caduta di calcinacci al suo interno.

