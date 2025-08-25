Tragedia a Settimo San Pietro dove un bambino di quattro mesi è morto in casa per un’asfissia che potrebbe essere stata provocata dopo che il piccolo è rimasto imprigionato fra il letto e un mobile.

A fare la scoperta la mamma con l’immediato arrivo di un’ambulanza del 118 con i sanitari che per oltre mezz’ora hanno tentato di salvare il piccolo con la respirazione artificiale.

C’è stato anche un disperato tentativo di ricovero in ospedale al Brotzu dove purtroppo il bimbo è arrivato già morto. Sul posto anche i carabinieri di Sinnai.

La dinamica è ancora da chiarire anche se non si esclude l’ipotesi dello schiacciamento fra il letto e il mobile. Il bambino non presentava alcuna ferita.

Un dramma avvenuto in serata che ha sconvolto una famiglia conosciuta e stimata e l’intero paese.

I carabinieri si stanno occupando dei primi accertamenti.

© Riproduzione riservata