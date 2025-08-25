I lavori
Settimo San Pietro, in arrivo otto nuovi alloggi popolariRealizzati in un un'area di 5mila metri di proprietà del Comune vicino alla lottizzazione "Le Vigne", saranno consegnati a breve
Avranno presto le chiavi a Settimo San Pietro gli otto assegnatari degli alloggi realizzato in un un'area di 5mila metri di proprietà del Comune vicino alla lottizzazione "Le Vigne", lungo la strada provinciale.
I lavori sono stati appaltati due anni fa dallo stesso Comune.
Altri due appartamenti sono stati già assegnati ad altrettante famiglia in un quartiere diverso dell'abitato.
La spesa è stata di un milione e 650mia euro.
