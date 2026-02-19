Il Comune di Muravera corre ai ripari dopo le forti ondate di maltempo che nelle ultime settimane hanno colpito il territorio comunale. Un'ordinanza firmata dal sindaco di Muravera, Salvatore Piu, dispone interventi urgenti per mettere in sicurezza alberi e piante pericolanti lungo le strade comunali e in prossimità delle linee elettriche e telefoniche.

Il provvedimento arriva dopo le allerte diramate dalla Protezione civile regionale nei giorni 19, 20 e 21 gennaio e 12, 13 e 14 febbraio, quando vento forte, piogge e mareggiate hanno interessato anche il Sarrabus. In particolare, tra il 12 e il 14 febbraio, raffiche di intensità eccezionale hanno provocato la caduta di numerosi alberi lungo le strade comunali, causando l’interruzione delle linee elettriche e telefoniche e un blackout che ha interessato il centro abitato e le campagne.

Nel corso degli ultimi giorni si sono resi necessari numerosi interventi da parte delle squadre comunali di protezione civile, dei Vigili del fuoco di Cagliari e dell’Agenzia Forestas per rimuovere alberi e grossi rami finiti sulle carreggiate. Molte piante, però, situate in terreni privati, a ridosso delle strade e delle linee aeree, rappresentano un pericolo per la circolazione e per i servizi pubblici.

Per questo l’ordinanza impone a tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali e con le reti elettriche e telefoniche di intervenire subito con la manutenzione delle alberature, attraverso potature e tagli necessari a garantire la sicurezza di persone, veicoli e infrastrutture. È inoltre obbligatorio procedere con urgenza al taglio delle piante secche o fortemente inclinate che possano cadere sulla strada o danneggiare i cavi.

