Sabato 21 febbraio l'associazione turistica Pro Loco di Selegas riporta in strada il Carnevale Selegese, atteso da anni e pronto a far rivivere emozioni, colori e allegria.

La sfilata partirà da via Oliveto e attraverserà tutto il paese fino a Piazza Emilio Lussu, dove si ritroveranno gruppi e famiglie per la festa finale. Insieme al carro locale sfileranno “I Guasilieni” da Guasila, “Sueltraz” da Suelli e “I Flinstone” da Barrali.

Un appuntamento che si inserisce nel ricco calendario di eventi che quest’anno ha animato la Trexenta, con numerose feste di Carnevale nei diversi centri del territorio, segno di una tradizione viva e condivisa che si rinnova negli anni.

