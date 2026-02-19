La bellezza torna in passerella, tutto pronto per il terzo appuntamento isolano per sognare Miss Mondo. Domenica 22 febbraio dalle ore 19 ad Assemini, la location di Sa Mariga Exclusive Event ospiterà le selezioni del concorso di bellezza più famoso del mondo.

​L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto. A condurre la serata sarà ancora una volta Anthony Peth, volto noto delle reti televisive nazionali: madrina della serata sarà la Miss Mondo Sardegna in carica, Tiffany Cau. Parteciperà alla serata anche Katia Malika, maestra di danze orientali che contribuirà a dare un’atmosfera esotica alla terza tappa di Miss Mondo Sardegna.

​Organizzazione e Valori del Concorso

​Sono come sempre tante le ragazze che hanno presentato la candidatura per partecipare alle selezioni che si terranno in tutte le regioni d’Italia, ma solo una potrà rappresentare la nostra nazionale alla finale mondiale.

​Da quest’anno, a organizzare Miss Mondo sarà Alessia Ghisoni, imprenditrice titolare di diversi marchi che operano nel mondo della moda e degli eventi, e recentemente nominata dalla stampa nazionale regina dei grandi eventi che ha portato in Sardegna Miss Mondo e Miss Universo.

​Il concorso si è evoluto dalla sua nascita nel 1951 e, oltre alla bellezza delle ragazze, valuta anche personalità e stile, portamento ed eleganza, contenuti multimediali e immagine fresca.

​Moda e Sostenibilità

​Nella terza tappa ci sarà spazio anche per ammirare le collezioni degli stilisti sardi: Michela Torchetti, Borotalco e Gabriela Solesya. Quest'ultima, ex modella e fashion trainer, porterà in passerella la sua passione per la moda sostenibile con una collezione nata dal riciclo di vari materiali.

​Le dichiarazioni dei protagonisti

​L’organizzatrice di Miss Mondo, Alessia Ghisoni, spiega come il concorso punti a esaltare la bellezza sotto ogni punto di vista: ​«Desideriamo valorizzare e promuovere l’eccellenza femminile in tutte le sue sfaccettature: non è solo l’aspetto fisico di chi sale in passerella quello che viene preso in considerazione, ma anche il carattere i valori che la persona sa esprimere anche in pochi attimi. Attraverso Miss Mondo, inoltre, vogliamo raccontare la nostra terra, artisti, stiliste e stilisti, che porteranno in passerella i beni materiali e immateriali della Sardegna, con tutta la liturgia delle nostre millenarie tradizioni».

​Per Cenzo Atzori, titolare de Sa Mariga Exclusive Event, ospitare la terza tappa del concorso sarà una grande occasione: ​«Siamo pronti a dare vita a una serata all’insegna dello stile, del fascino e dell’eleganza, l’appuntamento si terrà in un’atmosfera magica, che – unita alla bellezza delle aspiranti Miss – renderà la serata indimenticabile».

