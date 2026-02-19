Ris al lavoro a Villasor, in via Sivilleri, dove ieri pomeriggio è stata trovata morta nella sua abitazione la novantaseienne Antonietta Piras. La donna, vedova, viveva da sola e non aveva figli. A rinvenire il corpo è stata la nipote, entrando in una casa messa a soqquadro.

L’autopsia, prevista per questa mattina, è stata però rinviata: il medico legale Roberto Demontis si trova a Orani per l’omicidio di Tonino Pireddu, il 38enne ucciso con un colpo di fucile fuori dalla sua abitazione nella notte scorsa. L’esame, posticipato, verrà effettuato nei prossimi giorni.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. La strada è stata sbarrata mentre proseguono le indagini per chiarire le cause della morte. Non si esclude alcuna pista, nemmeno quella di un delitto.

