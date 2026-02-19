I Carabinieri della Stazione di Quartu hanno notificato un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 41enne disoccupato originario di Cagliari.

Il provvedimento, emesso dal gip, rappresenta l’epilogo di una complessa e articolata attività d’indagine condotta dai militari, scaturita da una denuncia presentata all'inizio di novembre dello scorso anno.

La vittima si era rivolta all'Arma per segnalare una violenta aggressione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, come viene riportato in una nota, il 41enne si sarebbe introdotto a casa della vittima, innescando un'accesa discussione scaturita per futili motivi. Un diverbio che sarebbe ben presto degenerato in una vera e propria colluttazione, proseguita poi anche all'esterno della casa. Al termine dell'alterco, il denunciato si era impossessato del monopattino elettrico della persona aggredita ed era andato via.

Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte illecite tra violazione di domicilio, lesioni personali, rapina e atti persecutori. Di qui la misura cautelare.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata