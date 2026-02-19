Il Circolo Dolia, in corso Repubblica 58 a Dolianova, ospita due incontri pubblici dedicati al prossimo referendum, accogliendo in due distinte giornate i rappresentanti dei comitati per il “No” e per il “Sì”. Il primo appuntamento è in programma giovedì 20 alle ore 18.00 con il comitato per il “No”. Interverranno Giorgio Altieri, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, e Fabio Pili, componente del comitato “Giusto Dire No”. L’incontro sarà moderato dall’avvocata Ester Deplano.

Sabato 28 alle ore 17.30 sarà la volta del comitato per il “Sì”. Interverranno il professor Federico Onnis Cugia dell’Università di Cagliari, l’avvocato Valerio Onnis, l’avvocata Valeria Cannas e l’avvocato Marco Porcu, componente del comitato per il “Sì”, che chiuderà l’incontro.

Il Circolo Dolia si propone ancora una volta come luogo di confronto e approfondimento, offrendo ai cittadini del Parteolla l’opportunità di ascoltare direttamente le argomentazioni di entrambe le posizioni.

L’obiettivo è favorire una comprensione più chiara di un tema complesso e di natura tecnico-giuridica, mettendo a disposizione spazi di informazione utili a una scelta consapevole al momento del voto. Gli incontri sono aperti alla partecipazione della cittadinanza.

