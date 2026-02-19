Maria Chiara Tilocca, residente a Tissi, laureata magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche, è tra le vincitrici del Premio America Giovani della Fondazione Italia Usa, un prestigioso riconoscimento dedicato ai migliori talenti universitari italiani che si sono distinti per impegno e risultati.

Maria Chiara ha partecipato alla cerimonia ufficiale presso la Camera dei deputati dove ha ricevuto una borsa di studio totale per il master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy.

Dopo l’esperienza formativa di tre mesi in Thailandia, presso l’Ambasciata d'Italia a Bangkok, dove si è occupata di monitoraggio economico politico, supporto nell’organizzazione degli eventi e affiancamento al corpo diplomatico e all’Ambasciatore, arriva per lei un nuovo traguardo, frutto di impegno, talento e determinazione.

Il sindaco di Tissi, Gian Maria Budroni, insieme all’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza tissese, hanno espresso il più sincero apprezzamento per questo importante risultato.

