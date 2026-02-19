Gestire la propria identità digitale, navigare in rete e accedere all’anagrafe: sono alcune delle attività che i cittadini di Selegas potranno svolgere nel Punto di facilitazione digitale allestito all’interno del Palazzo municipale.

Attraverso lo sportello è possibile: ricevere supporto per attivare la Carta d’Identità Elettronica (CIE), capire come usare SPID, CIE e CNS, accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, utilizzare i servizi sanitari digitali, effettuare pagamenti attraverso piattaforme digitali, gestire la Posta elettronica certificata e imparare le buone pratiche di sicurezza online.

Si tratta di un servizio gratuito pensato per accompagnare le persone nell’uso dei servizi digitali pubblici, con particolare attenzione verso gli over 60, gli studenti e i cittadini che hanno meno dimestichezza con la tecnologia. «L’obiettivo è proprio quello di aiutare le fasce di popolazione più in difficolta nella gestione delle pratiche amministrative ormai digitalizzate», spiega il sindaco Alessio Piras. Il Punto di facilitazione è attivo il lunedì e il mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.30; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

