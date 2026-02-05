Mostrava i genitali, faceva gesti inequivocabili e di autoerotismo. Tutto davanti a una scuola. Per questo un disoccupato di 59 anni, di Senorbì, è stato arrestato dai carabinieri: l’accusa è di atti osceni in luogo pubblico. Ammanettato dopo un’operazione di appostamento, ora è ai domiciliari in attesa dell’udienza direttissima.

Le indagini sono iniziate martedì, dopo una segnalazione arrivata in caserma da parte di una rappresentanza dei genitori di un istituto del paese che avevano raccolto alcune testimonianze sulla presenza di un uomo che faceva le sue oscenità vicino alla scuola.

Il comando ha organizzato azioni di appostamento e monitoraggio,con militari in uniforme e in abiti civili per verificare l'eventuale presenza del sospettato e garantire la massima sicurezza per gli studenti.

Il dispositivo è scattato intorno alle 8,10 di questa mattina, proprio mentre numerosi ragazzi stavano raggiungendo l'edificio scolastico. I carabinieri hanno individuato un’auto sospetta parcheggiata vicino all’ingresso dell’istituto.

All’interno il cinquantanovenne è stato sorpreso mentre esibiva le proprie parti intime ed era intento in “gesti inequivocabili”, proprio mentre passavano gli studenti.

All’intervento risolutivo ha partecipato anche un brigadiere in forza alla stazione di Villamar che, anche se libero dal servizio, era in zona nella zona per accompagnare il figlio a scuola e non ha esitato ad affiancare i colleghi nelle fasi del fermo.

Il disoccupato, bloccato e portato in caserma per le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato successivamente accompagnato a casa, in attesa della direttissima fissata per domani.

