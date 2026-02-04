È stato approvato l'avviso pubblico “Assegno di natalità” per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2026, a favore dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo consiste in un assegno mensile pari a 600 euro per il primo figlio e 400 euro per il secondo figlio beneficiario, nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal primo gennaio 2026, residente nel Comune di San Vito.

Per poter richiedere il riconoscimento del contributo è necessario compilare, sottoscrivere l'apposito Modulo di domanda.

Si precisa che i nuclei familiari che sono già stati riconosciuti quali beneficiari nelle annualità precedenti, e che abbiano già presentato il Modulo di conferma requisiti, non devono compiere ulteriori adempimenti.

