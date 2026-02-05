Momenti di paura questa mattina a Quartu Sant’Elena per un incendio scoppiato in un appartamento in via Danimarca.Le fiamme sono divampate nella cucina al primo piano di una palazzina ed è stata la stessa padrona di casa a chiamare i soccorsi e chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

All’arrivo sul posto, i pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Stando alle prime informazioni non si registrano danni ingenti al condominio, anche se il fumo nero ha invaso la tromba delle scale. Non ci sarebbero feriti.

Sul posto anche il 118 e la polizia locale.

(Unioneonline/v.f.)

