Sinnai, pienone nelle dighe di Santu BarzoluQuest'anno non servirà il supporto di Abbanoa per garantire l’acqua in paese
Era da quattro anni che le due dighe di Santu Barzolu che garantiscono il servizio idrico a Sinnai, non registravano il pieno. Le piogge degli ultimi 15 giorni hanno portato negli invasi tanta acqua con tracimazione anche sul rio Santu Barzolu.
«I due invasi - ricorda Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana che gestisce il servizio idrico a Sinnai - hanno una capienza di 240mila metri cubi e di 40mila metri cubi. Una portata che quest'anno garantirà l'acqua a Sinnai senza che si debba ricorrere al supporto di Abbanoa».
Questo grazie anche ad una rete idrica interna, in parte rifatta negli anni con tubi principali in ghisa e con l’utilizzo di tubi multistrato per gli allacci alle abitazioni. «Nel contempo - chiude il direttore generale, Alberto Cortese - siamo riusciti anche a limitare quasi del tutto le perdite con un sistema di monitoraggio che negli ultimi anni ci ha consentito di intervenire rapidamente in casi di emergenza nell'immediatezza con i nostri mezzi e i nostri operai».
Abbanoa gestisce anche alcuni pozzi nel territorio consentendo l'irrigazione di piccoli appezzamenti di colture produttive.