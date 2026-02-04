Era da quattro anni che le due dighe di Santu Barzolu che garantiscono il servizio idrico a Sinnai, non registravano il pieno. Le piogge degli ultimi 15 giorni hanno portato negli invasi tanta acqua con tracimazione anche sul rio Santu Barzolu.

«I due invasi - ricorda Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana che gestisce il servizio idrico a Sinnai - hanno una capienza di 240mila metri cubi e di 40mila metri cubi. Una portata che quest'anno garantirà l'acqua a Sinnai senza che si debba ricorrere al supporto di Abbanoa».

Questo grazie anche ad una rete idrica interna, in parte rifatta negli anni con tubi principali in ghisa e con l’utilizzo di tubi multistrato per gli allacci alle abitazioni. «Nel contempo - chiude il direttore generale, Alberto Cortese - siamo riusciti anche a limitare quasi del tutto le perdite con un sistema di monitoraggio che negli ultimi anni ci ha consentito di intervenire rapidamente in casi di emergenza nell'immediatezza con i nostri mezzi e i nostri operai».

Abbanoa gestisce anche alcuni pozzi nel territorio consentendo l'irrigazione di piccoli appezzamenti di colture produttive.

