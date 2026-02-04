Un incendio nel primo pomeriggio ha distrutto una parte del campeggio di Porto Corallo, a Villaputzu. Le fiamme hanno devastato la struttura in legno che fungeva da ristorante e pizzeria, conosciuta come La Rotonda. Il campeggio – chiuso da cinque anni - era appena stato ceduto dal Comune ad una società con sede legale a Cagliari. La riapertura era prevista già per questa estate (ma cercheranno comunque di aprire, nonostante quanto appena accaduto). Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Vito, i Carabinieri e il Corpo Forestale di Villaputzu. Avviate immediatamente le indagini per risalire agli eventuali responsabili.

«Non sappiamo ancora se il fuoco che ha colpito la rotonda del campeggio sia doloso o meno», ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, giunto anche lui sul posto assieme ai consiglierei comunali, «ma ci sono pochi dubbi. Ci saranno delle indagini per appurare eventuali responsabilità, spero con tutto il cuore che riescano a portare all’individuazione e a punire eventuali responsabili di questo gesto ignobile».

Per il primo cittadino «ci sono pochissimi dubbi sull’origine dolosa». Un duro colpo per Villaputzu «ma sono convinto», ha aggiunto il primo cittadino, «che la nostra volontà rimarrà incrollabile e il nostro impegno non verrà mai meno sempre per il bene del paese».

© Riproduzione riservata