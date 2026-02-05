Al via i lavori di ripristino e manutenzione del guado sul Flumendosa dopo la grande piena che ha interessato il fiume in questi giorni. I livelli idrometrici si stanno ulteriormente abbassando e consentono le prime lavorazioni lato sud.

Non appena l’acqua defluirà anche dal lato Villaputzu, i lavori potranno essere completati e il guado verrà riaperto al transito nel minor tempo possibile. Pesanti i disagi per gli automobilisti, costretti a un lungo tragitto alternativo per superare l'ostacolo.

