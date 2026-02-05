Villaputzu, al via i lavori di ripristino del guado di FlumendosaLe opere di manutenzione verranno completate non appena l’acqua defluirà anche dal lato di Villaputzu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al via i lavori di ripristino e manutenzione del guado sul Flumendosa dopo la grande piena che ha interessato il fiume in questi giorni. I livelli idrometrici si stanno ulteriormente abbassando e consentono le prime lavorazioni lato sud.
Non appena l’acqua defluirà anche dal lato Villaputzu, i lavori potranno essere completati e il guado verrà riaperto al transito nel minor tempo possibile. Pesanti i disagi per gli automobilisti, costretti a un lungo tragitto alternativo per superare l'ostacolo.