Stop alle nuove autorizzazioni per “tagli” stradali fino a quando non saranno rispettati gli accordi per i ripristini dopo la messa in opera dei sottoservizi.

Linea dura del Comune con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e soprattutto la sicurezza dei cittadini quartesi.

«L’amministrazione - ricordano dal Municipio - ha lavorato dal momento dell’insediamento a un fitto programma di asfalti stradali, che ha fruttato a oggi 60 chilometri di strade e che ne prevede altre nell’ambito del quinto lotto, per 12 milioni di euro totali di spesa. Per la crescita e la competitività della città sono sicuramente importanti i sottoservizi, ma è assolutamente fondamentale che siano accompagnati da adeguati ripristini».

«Non è accettabile lavorare quotidianamente e investire ingenti risorse pubbliche per poi vedere la città nuovamente smembrata. È una questione di decoro e anche di sicurezza - dichiara il sindaco Graziano Milia -. Pertanto esigiamo da parte di chi lavora sui sottoservizi, Enel in primis, il rispetto del programma concordato. Non intendiamo tollerare ulteriormente queste forme di superficialità: vogliamo garantire alla cittadinanza un tracciato stradale adeguato».

Sono tantissime le strade interessate dai lavori per la realizzazione di opere nel sottosuolo, che purtroppo però sono state poi abbandonate a se stesse, senza un concreto rifacimento dell’asfalto, con gravi conseguenze anche a danno di semplici pedoni. Un esempio su tutti l’area intorno alla nuova cabina Enel di viale Colombo, dove è cresciuta anche vegetazione spontanea, a conferma del lungo lasso di tempo trascorso dopo la fine dei lavori. Gli stessi problemi interessano l’incrocio via Alghero-via Sulis, ma non solo: sono tanti i ripristini ancora da eseguire, anche in alcune delle strade asfaltate di recente, quali via Manara, via Copernico e via Panzini, per citarne alcune.

I sopralluoghi avviati dall’amministrazione sulle autorizzazioni rilasciate nel 2025, tramite il tecnico comunale nominato appositamente, stanno confermando, se ancora ce ne fosse bisogno, la necessità di completare diversi interventi. Pertanto, per ciò che concerne Enel, l’amministrazione non rilascerà più autorizzazioni fino al completamento del cronoprogramma dei ripristini riguardante gli interventi 2025.

