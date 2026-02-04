Sono stati appaltati i lavori per completare la sistemazione dell’Area del Pip di Settimo San Pietro. Si tratta del primo insediamento produttivo sorto lungo la strada provinciale per Selargius dove operano attualmente diverse attività produttive. Nel 2024 l’ assessorato regionale all’Industria aveva pubblicato l’avviso rivolto agli Enti locali per azioni di supporto a favore dei Comuni, finalizzate proprio all'infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni.

Il Comune di Settimo San Pietro aveva partecipato al bando per il completamento del P.I.P. in località "Is Argiddas" per complessivi 320mila euro, di cui 240mila da contributo regionale e 80mila euro da cofinanziamento comunale. Il progetto appaltato è stato redatto dall'Ufficio tecnico comunale.

«Con questo intervento-spiega il sindaco Gigi Puddu- si provvederà alla sistemazione delle strade all’interno dell’Area Pip. Abbiamo previsto anche la realizzazione di un nuovo accesso alla strada provinciale, attraverso la realizzazione di una rotonda a garanzia della sicurezza del traffico di ingresso e di uscita all’area che ospita i capannoni con le attività produttive».

