Nel corso della mattinata odierna, i carabinieri della stazione di Cagliari sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale specializzato in materiali per l'edilizia e il bricolage, arrestando un 64enne residente a Sarroch, ritenuto responsabile dei reati di furto ed evasione.

L’uomo, che stava scontando gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per recarsi nel punto vendita. Visto l’atteggiamento sospetto dell’individuo, il personale di sicurezza del negozio ha da subito allertato le forze dell’ordine.

Giunti sul posto i militari hanno individuato il soggetto e proceduto a una perquisizione personale. L’uomo è stato trovato in possesso di merce varia, per un valore complessivo di poco più di 100 euro, asportata precedentemente dagli scaffali dell'esercizio. La refurtiva è stata interamente recuperata, mentre per il 64enne è scattato, in un primo momento, l’arresto.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato riaccompagnato presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata