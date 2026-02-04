Il recupero dell’autoarticolato che si è ribaltato lungo la statale 125, nel territorio di Villaputzu, è stato completato.

All'operazione hanno preso parte potenti gru di un'impresa specializzata. La circolazione è tornata alla normalità, dopo l’incidente accaduto all’alba di oggi quando un tir, carico di laterizi e diretto in Ogliastra, si è ribaltato.

Dagli accertamenti effettuati emergerebbe quale causa dell’incidente, da cui il conducente è uscito illeso, il cedimento della banchina stradale. Sul tratto sono intervenuti, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas per un sopralluogo accurato.

