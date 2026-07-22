È iniziata oggi, mercoledì 22 luglio, la distribuzione della nuova dotazione di sacchetti per la raccolta differenziata destinata alle utenze di Senorbì e delle frazioni di Arixi e Sisini. La consegna proseguirà fino a mercoledì 29 luglio nei locali al piano terra del Municipio, in via Lonis 34. L'iniziativa rientra nell'attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata introdotto dal Comune insieme alla Cosir, la società che gestisce il servizio. Per chi non riuscirà a ritirare il materiale nei giorni previsti, sarà comunque possibile farlo a partire dal 30 luglio all'Ecocentro comunale, negli orari di apertura al pubblico.

Con il nuovo sistema i cittadini sono chiamati a utilizzare esclusivamente i mastelli e i sacchetti forniti dalla ditta che si occupa del servizio, i quali sono dotati di un sistema di riconoscimento che consente di registrare automaticamente gli svuotamenti. L'obiettivo è migliorare il monitoraggio della raccolta differenziata, favorire una gestione più efficiente del servizio e garantire controlli più puntuali sul corretto conferimento dei rifiuti. Finora è stata applicata una fase di tolleranza per consentire ai cittadini di familiarizzare con le nuove modalità. Da settembre, però, il sistema entrerà pienamente a regime: gli operatori ritireranno esclusivamente i rifiuti conferiti con i sacchetti e i contenitori conformi. Numerosi cittadini stanno chiedendo chiarimenti sulle novità introdotte. A fornire le risposte è l'operatore incaricato della consegna del materiale che, con competenza e disponibilità, sta fugando dubbi e perplessità, spiegando nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio e accompagnando gli utenti nell'utilizzo del sistema.

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