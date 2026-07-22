Grave incidente sulla Sp12, all’uscita di Settimo San Pietro.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15.30, un giovane di circa 30 anni è finito fuori strada per motivi ancora da accertare. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

© Riproduzione riservata