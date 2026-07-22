l’incidente
22 luglio 2026 alle 16:57aggiornato il 22 luglio 2026 alle 16:58
Settimo, esce di strada sulla provinciale 12: 30enne in gravi condizioniIl conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato
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Grave incidente sulla Sp12, all’uscita di Settimo San Pietro.
Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15.30, un giovane di circa 30 anni è finito fuori strada per motivi ancora da accertare. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Policlinico di Monserrato.
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