Dal Gerrei al cuore delle istituzioni comunitarie. Nove studenti delle scuole medie del territorio hanno partecipato, dal 13 al 17 luglio, al viaggio formativo a Bruxelles organizzato nell’ambito del progetto “Alla scoperta dell’Europa”, finanziato dall’Unione dei Comuni del Gerrei e ideato e sviluppato da Focus Europe Ets.

Prima della partenza gli studenti hanno seguito un percorso di preparazione dedicato alla storia e ai valori dell’Unione europea, al funzionamento delle sue istituzioni, alla partecipazione democratica e alle opportunità offerte dall’Europa ai cittadini e ai territori.

Durante il soggiorno nella capitale belga, il programma ha previsto la visita ad alcuni dei luoghi simbolo dell’Unione: il Parlamentarium, centro visitatori del Parlamento europeo, l’Emiciclo e la Casa della Storia europea. Alle attività istituzionali sono stati affiancati momenti dedicati alla scoperta di Bruxelles e del suo patrimonio culturale.

L’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni all’Europa attraverso un’esperienza diretta, permettendo ai ragazzi di comprendere più da vicino il valore della cooperazione, della pace, della democrazia e della cittadinanza attiva. Il viaggio rappresenta anche un’occasione di crescita personale, autonomia e confronto con una realtà internazionale.

Ad accompagnare gli studenti sono stati i responsabili incaricati e lo staff di Focus Europe, che ha curato gli aspetti organizzativi e formativi del progetto. Per le comunità del Gerrei, l’iniziativa costituisce un investimento sull’educazione civica e sul futuro dei giovani, chiamati a sentirsi parte di uno spazio europeo più ampio e fondato su valori condivisi.

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