La Giunta Comunale di Serri ha deliberato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 23, 25 e 30 giugno e 3 e 7 luglio 2026, caratterizzati da intense precipitazioni, grandine, fulminazioni e forti raffiche di vento che hanno provocato danni e diffuse criticità.

Gli eventi hanno interessato la viabilità comunale e rurale, il patrimonio pubblico e privato, nonché le aziende agricole, le colture e i fondi agricoli. Sono in corso le attività di ricognizione e quantificazione dei danni da parte degli uffici comunali. L'Amministrazione comunale ha invitato pertanto tutti i cittadini e i titolari di attività economiche e produttive che abbiano subito danni a segnalarli agli uffici comunali, al fine di consentire una completa ricognizione delle criticità presenti sul territorio e la successiva trasmissione delle informazioni agli enti competenti.

Le imprese agricole interessate dovranno presentare la segnalazione dei danni esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dell'Agenzia LAORE.

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