Controlli notturni della Compagnia Carabinieri di Dolianova.

I militari assieme ai carabinieri delle Stazioni di Senorbì, Monastir e del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono stati impegnati in un articolato servizio di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati limitrofi. L’operazione è stata finalizzata a prevenire la criminalità diffusa e a garantire, prevalentemente, la sicurezza stradale, ha consentito di controllare oltre 50 persone e una trentina di autoveicoli. Due le persone denunciate.

Nell’occasione dei controlli a Monastir, un 55enne del luogo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito che ha determinato la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e il conseguente ritiro della patente di guida.

A Senorbì, i carabinieri della Stazione hanno deferito in stato di libertà un 20enne del posto, disoccupato, ritenuto responsabile del reato di porto illegale di oggetti atti ad offendere. Recuperato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre 20 centimetri risultato essere detenuto illegalmente. L’uomo è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

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