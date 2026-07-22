Continuano i disagi per l'interruzione di energia elettrica a Quartu. Anche oggi interi quartieri sono rimasti senza luce e diversi negozi al centro commerciale Le Vele hanno dovuto abbassare le serrande per la mancanza di corrente.

Durante la notte era andata ancora peggio con praticamente al buio e al caldo tutta la città. Da via Mascagni a via Della Musica, da via S’Ecca S’Arrideli a via Boito, da Capitana a Sacro Cuore. In alcune zone come via Turati e via Petrarca la luce attaccava e staccava in continuazione con gravi danni per elettrodomestici e cittadini costretti a chiamare in tutta fretta l’elettricista.

È stata un’altra notte da incubo senza condizionatori nell’ennesima serata di temperature estreme con alcuni residenti scesi in strada per cercare un refrigerio inesistente o cercare sollievo con gli asciugamani bagnati.

Eppure i lavori per il Pnrr dovevano risolvere una volta per sempre il problema degli stacchi dell’energia. Efficientamento energetico e vantaggi per i cittadini di tutti i quartieri, questo si diceva ma i lavori non sono ancora finiti e chissà quando lo saranno.

E nel frattempo non sono operative nemmeno le cabine sistemate un po’ ovunque. Sono in totale ventinove tra il centro e nel litorale. La maggior parte nei cortili delle scuole le altre nelle vie Turati (nel cortile della clinica), Copernico, Umbria, Fadda e nella zona di Is Paris dove c’è il campo di calcio a Flumini. Sono cabine di media tensione: in pratica l’energia arriva in media tensione e esce in bassa distribuita alle diverse abitazioni. Ma quando saranno operative ancora non si sa.

In via Della Musica invece si sta realizzando la grande cabina primaria Quartu-sud, pensata per poter distribuire elettricità potenzialmente a circa 20.000 clienti. Riceve la corrente dalle linee in alta tensione della rete di trasmissione nazionale e la trasforma in media tensione per distribuirla nel territorio. Un progetto, sottolinea Enel distribuzione, che «migliora la rete e la qualità del servizio e consente di abilitare il territorio alla transizione energetica. Un impianto che darà un servizio più efficiente». Quando però non si sa.

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