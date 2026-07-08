Un'iniziativa originale che unisce fede, solidarietà e la possibilità di realizzare un desiderio. La Parrocchia di Sant'Anna e San Gioacchino di Selegas promuove una lotteria di beneficenza per raccogliere fondi a favore dei progetti della missione diocesana di Pawaga, in Tanzania.

A rendere particolarmente interessante l'iniziativa è il primo premio: un viaggio a Lourdes del valore di 720 euro. Una scelta che potrà invogliare molti fedeli a partecipare, offrendo la possibilità di vincere un pellegrinaggio in uno dei luoghi di culto più amati dai cattolici, contribuendo allo stesso tempo a una causa solidale.

I biglietti sono in vendita al costo di 3 euro ciascuno, con una promozione di quattro biglietti a 10 euro. L'intero ricavato sarà destinato ai progetti della missione diocesana e rappresenterà il dono della comunità di Selegas. Le somme raccolte saranno consegnate direttamente a gennaio da una delegazione di seleghesi che raggiungerà Pawaga insieme al parroco don Gabriele Casu e al sindaco Alessio Piras, rafforzando il legame di amicizia e solidarietà tra le due comunità.

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