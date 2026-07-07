Muravera, malore in barca: turista salvato dalla moglie e dalla Guardia costieraMobilitazione a Porto Corallo e dell'elisoccorso
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Sos nel mare di Capo Ferrato a Muravera dove il comandante di una imbarcazione di undici metri si è sentito male avvertendo problemi di bradicardia. Nell'unità navale solo due persone di nazionalità francese, il comandante di 67 anni e la moglie di 72 anni.
È stata proprio la donna a lanciare l'allarme a mezzo miglia nautiche da Capo Ferrato attraverso una radio Vhf. La guardia costiera di Arbatax ha raccolto l'Sos con la mobilitazione del 118 di Cagliari.
Mobilitata anche la più vicina imbarcazione della Marina di Villaputzu, di stanza a Porto Corallo (vicino a Capo Ferrato), che ha raggiunto l'imbarcazione francese, accompagnata a Porto Corallo.
Poi l'arrivo dell'elisoccorso del 118 che ha trasferito il paziente al Brotzu di Cagliari dove è stato preso in consegna per le cure del caso.