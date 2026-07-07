E’ nero su bianco la richiesta dell’assemblea dei sindaci della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo di un incontro urgente con la presidente della Regione Alessandra Todde, il direttore della Asl Aldo Atzori, il presidente del consiglio regionale Piero Comandini e i capigruppo. «La goccia che ha fatto traboccare il vaso - scrivono i sindaci – si è consumata sabato 4 luglio quando il pronto soccorso dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio è rimasto chiuso tutto il giorno, l’ennesimo inaccettabile disservizio di inaudita gravità».

Allarme anche fra la popolazione stanca di questa altalena di apertura e chiusura, di questa incertezza che preoccupa con l’avvicinarsi del fine settimana e delle ore notturne. Inutili le dichiarazioni di attenzione nei confronti del territorio: «quando si parla di emergenza -urgenza» si legge nel documento dei sindaci «abitare nelle zone interne non può e non deve significare avere meno diritti, pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte».

Obbiettivo dell’incontro dovrebbe essere quello di arrivare a soluzioni strutturali e non temporanee.

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