Fiamme oggi nelle campagne di Maracalagonis e Sinnai. A Maracalagonis il fuoco ha aggredito le campagne invase dalle stoppie a ridosso del parco di Craboni, avvicinandosi anche ad alcuni fabbricati. Il pronto intervento dei barracelli, del Masise e degli Alpini di stanza a Sinnai ha evitato il peggio con le fiamme circoscritte e domate rapidamente.

Fuoco anche nelle campagne lungo la provinciale che unisce Sinnai a Settimo San Pietro. Il fuoco si è avvicinato anche al cantiere utilizzato per la custodia di materiale per l'edilizia.

Il fuoco ha anche raggiunto alcuni alberi fermandosi all'altezza di un terreno all'altezza del vecchio cimitero interessato giorni fa da un altro incendio con le fiamme che si erano propagate anche ad una pineta privata, facendo danni.

Oggi ad intervenire sono stati i Vigili del fuoco, i volontari del Masise e gli Alpini di stanza a Sinnai nella sede dello stesso Masise. Le fiamme non sono così riuscite a creare danni rilevanti.

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